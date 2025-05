Ermelo: twee verdachten opgepakt voor dood bejaarde vrouw

België

De verdachten zijn een 48-jarige man uit België en een 51-jarige vrouw uit Ermelo. De twee zitten in het belang van het onderzoek in volledige beperkingen. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat en de politie is verder terughoudend met delen van informatie over hen en over de precieze verdenkingen. Wat hun rol precies was, is onderdeel van het verdere onderzoek, zegt de politie.