Europol publiceert vier nieuwe foto’s van “Bolle Jos”

Europol heeft vorige maand vier nieuwe foto’s van “Bolle Jos” Leijdekkers op haar website gepubliceerd. Het gaat om foto’s die op 18 december online zijn verschenen. Op een van de foto’s is een jongere Leijdekkers te zien naast een begrafeniskoets. Op een andere foto zit hij samen met een kind op een waterscooter tijdens een vakantie.

Leijdekkers staat sinds mei 2022 op de Nationale Opsporingslijst en de ‘EU Most Wanted List’. Hij wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel en geweldsmisdrijven. Voor de gouden tip die leidt tot zijn arrestatie is 200.000 euro uitgeloofd. Leijdekkers is volgens goede bronnen al twee keer gearresteerd in Turkije, maar na betaling van forse omkoopsommen weer vrijgelaten.

Rond ‘Bolle Jos’ werden in Turkije al 23 arrestaties verricht. Tot voor kort werd aangenomen dat Leijdekkers in Turkije verbleef, maar zijn huidige verblijfplaats is onbekend.

Met behulp van deze nieuwe foto’s zegt de politie te hopen op meer informatie over zijn verblijfplaats om hem te kunnen arresteren.

Volgens het landelijk parket van het Openbaar Ministerie zijn de ouders en een zus van Leijdekkers in augustus en december 2022 naar Turkije gereisd. Daar hebben ze mogelijk met hun gezochte zoon en broer contact gehad.

Eerder werd de vader van Jos Leijdekkers (69) aangehouden voor verhoor. Hij staat vrijdag samen met zijn vrouw (69) en de zus (28) van Bolle Jos voor de rechtbank in Rotterdam terecht voor witwassen. De vader van Jos Leijdekkers wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het witwassen van twee luxe horloges op 24 januari 2023.

De moeder en zus worden vervolgd voor het witwassen van twee luxe appartementen in Dubai en twee Bentley’s tussen 2018 en 2023. De moeder van de voortvluchtige Bredanaar wordt daarnaast nog verdacht van het witwassen van sieraden, geld en horloges en het bezit van twee valse id-kaarten en paspoorten, zo schrijft De Telegraaf.

