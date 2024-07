Evert Hingst gleed niet af, hij koos voor de criminaliteit

Connect on Linked in

Dit jaar is het negentien jaar geleden dat de criminele belastingadvocaat Evert Hingst in Amsterdam-Zuid werd doodgeschoten. De liquidatie is een van de vele niet opgeloste onderwereldmoorden in Amsterdam, ze beginnen in de vergetelheid te raken. Maar nu is er een boek over Evert Hingst verschenen. De auteur stelt dat ze deze moord zo goed als heeft opgelost, de vermeende opdrachtgever ligt inmiddels wel op het kerkhof.

Door @Wim van de Pol

Het boek van auteur Bregje Bleeker heet Criminaliteit voor ons soort mensen. Met de term “ons soort mensen” bedoelt Bleeker de mensen die vanouds de “Beethovenhovenbuurt” in Amsterdam-Zuid bevolken: een rijk soort “nette mensen”. Zelf is ze er opgegroeid. Evert Hingst woonde er met vrouw en kind.

Met de criminaliteit van ons soort mensen bedoelt ze witteboordencriminaliteit van witwassers en belastingfraudeurs.

Bij ons soort mensen ‘wringt’ dat soort criminaliteit, als ze erover horen, volgens Bleeker, omdat de daders juist zo op ons soort mensen lijken.

Ibiza

Evert Hingst (36) had net een paar dagen op Ibiza doorgebracht en had daarna op maandag 31 oktober 2005 zijn kantoor aan de Amsterdamse Keizersgracht bezocht.

Nadat hij rond etenstijd aan was komen scooteren bij zijn huis aan de Gerrit van der Veenstraat stopte er een auto. Een schutter nam hem onder vuur en Hingst overleed ter plaatse. Deze schutter is nooit opgespoord, een verdachte is in de zaak nooit aangehouden.

Nette hockeyjongen

Evert Hingst was vanouds een nette hockeyjongen uit Hilversum, en werd het zwarte schaap van de familie.

De conclusie in het boek is dat hij niet bepaald vanuit zijn jeugd en sociale omgeving richting de zware criminaliteit is geduwd. Hij koos er zelf voor, ook al was hij getrouwd met een vrouw die er niets van wilde weten, en werd hij (later) een jonge vader. Hij “gleed” niet af, hij was een rascrimineel.

Volgens het boek is Evert Hingst na zijn rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam fiscalist geworden. Voordat hij advocaat werd, werkte hij in een rechtswinkel.

Een ontmoeting in die weinig glamoureuze setting met personen uit een criminele groep, die geleid werd door Jan Femer, Mink Kok en Stanley Hillis, heeft Hingst de criminaliteit ingetrokken.

Behendig

Hingst ging heel behendig belasting- en andere zaken oplossen en opzetten onder leiding van dat trio, met succes. Hij betrok midden jaren negentig een woning boven de toenmalige coffeeshop Betty Boop aan de Nieuwezijdskolk, het hoofdkwartier van “De Groep”.

De auteur van het boek leunt voor de reconstructie van het leven van Hingst op politiedossiers, anonieme bronnen en verder vooral op het relaas van Mink Kok (63, momenteel vast, na een veroordeling in een drugszaak).

Om Hingst te typeren gebruikt Mink Kok het beeld van een Hingst vóór Christus en een Hingst ná Christus. “Voor Christus” was Hingst fiscalist van de Groep, en bouwde hij creatief aan netwerken van ‘Panamese Limiteds, Spaanse SA’s, Zwitserse Gemeinschaften en Nederlandse bv’s.’ Het vermogen, dus grond, geld en onroerend goed, mocht niet traceerbaar zijn naar de bazen van Hingst.

“Na Christus” ging het mis, volgens Kok. Hingst knoopte ook zelfstandig allerlei criminele connecties aan, zoals een vriendschap met crimineel Senol “Ayhan” Tuna.

En er ging nog meer mis.

Problemen

“De Groep” viel uiteen, en raakte in de problemen, althans Mink Kok en Jan Femer. Femer werd in het najaar van 2000 doodgeschoten op de Haarlemmerdijk in Amsterdam, ook een onopgeloste moord. Mink Kok kwam in 1999 vast te zitten (en werd veroordeeld) voor een grote wapenvoorraad op de Amsterdamse Nachtwachtlaan, die (volgens het boek Fred en de Wet) was weggetipt door de binnenlandse veiligheidsdienst.

Hillis werd buiten met rust gelaten, maar Kok kreeg nieuwe problemen toen hij in 2005 in zijn cel werd aangehouden voor de liquidatie (in 1993) van hasjhandelaar Jaap van der Heiden in Alkmaar. Hij werd daarvan in de zomer van 2007 vrijgesproken, maar De Groep bestond toen allang niet meer.

Partij gekozen

Auteur Bregje Bleeker probeert in het boek aannemelijk te maken dat het niet anders kan dan dat Stanley Hillis verantwoordelijk is geweest voor de moord op Hingst.

Zij ziet niets in de al eens in de media gesuggereerde veronderstelling dat Mink Kok Hingst heeft laten liquideren.

Kok en Hillis kregen ernstige verschillen van mening, en Hingst had, nadat Kok vast zat, duidelijk partij gekozen voor Hillis, zo leek het.

Kwade genius

“Na Christus” ging het grondig mis met Hingst, zoveel staat wel vast. Vooral omdat hij teveel cocaïne gebruikte, en voortdurend geld tekort leek te komen. Duistere zaken gingen mis, er waren schuldeisers, en Hingst misbruikte de derdenrekening van het advocatenkantoor waar hij bij aangesloten was.

Bleeker hoorde vele anonieme bronnen naar Hillis verwijzen als de kwade genius achter de liquidatie van Hingst.

Motief

Het belangrijkste motief zou kunnen liggen in de verdenking dat Hingst informant van de politie was geworden. Het verhaal ging dat vanuit zijn huis op Ibiza twee laptops waren verdwenen, na een inbraak, maar Hingst zou die in werkelijkheid aan de recherche hebben overhandigd.

Bovendien werd Hingst in het voorjaar van 2005 opgepakt als verdachte in een zeer groot strafrechtelijk onderzoek, en vervolgens zeer snel weer op vrije voeten gezet. Dat is gevaarlijk, omdat andere criminelen dan kunnen denken dat er afspraken zijn gemaakt.

Maar het bewijs tegen Hillis komt niet rond, zo erkent de auteur ook in het boek.

Buurman

Met Hillis is het overigens ook misgegaan, in 2011 werd hij geliquideerd in Amsterdam-Oost, ook deze moord is nooit opgelost.

Een vergelijking tussen de gewelddadige inbreker en rascrimineel Hillis en Hingst gaat mank, hoewel Hingst net zo goed een rascrimineel was. Hillis behoorde niet tot de “ons soort mensen” van de Beethovenbuurt, waar de kakker Hingst nog wel wat weg van had.

En toch was Stanley Hillis de directe buurman van het gezinnetje van Hingst, op de nette Gerrit van der Veenstraat in Amsterdam-Zuid.