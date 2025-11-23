23 november 2025

Ex-Olympisch snowboarder gaf leiding aan cocaïnekartel en staat nu op de Most Wanted-lijst van de FBI

Ryan Wedding, een 44-jarige Canadees en voormalig Olympisch snowboarder, is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord, witwassen en het leidinggeven aan een cocaïnekartel. Wedding werkt samen met het Sinaloa-kartel en zou zich schuilhouden in Mexico waar hij bescherming geniet van het beruchte drugskartel. Hij staat op de lijst van 10 meest gezochte voortvluchtigen van de Amerikaanse FBI.