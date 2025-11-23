 Meteen naar de content
23 november 2025

Ex-Olympisch snowboarder gaf leiding aan cocaïnekartel en staat nu op de Most Wanted-lijst van de FBI

Ryan Wedding, een 44-jarige Canadees en voormalig Olympisch snowboarder, is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord, witwassen en het leidinggeven aan een cocaïnekartel. Wedding werkt samen met het Sinaloa-kartel en zou zich schuilhouden in Mexico waar hij bescherming geniet van het beruchte drugskartel. Hij staat op de lijst van 10 meest gezochte voortvluchtigen van de Amerikaanse FBI.

Laatste Nieuws

Wedding wordt ervan beschuldigd 60 ton cocaïne per jaar te importeren en de moord op een getuige in Colombia te hebben bevolen. Ook zou hij huurmoordenaars hebben ingeschakeld om rivaliserende drugshandelaars te vermoorden.

Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.

Inloggen Word lid

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.