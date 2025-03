30 maart 2025

Ex-profbokser (40) die doelwit was van liquidatiepogingen vast voor wapenbezit

De 40-jarige eigenaar van een boksschool in Almere die twee keer in korte tijd doelwit was van liquidatiepogingen en een explosie, zit sinds begin januari vast op verdenking van wapenbezit. Ex-bokser Suriel H. uit Almere staat maandag terecht voor de politierechter in Lelystad.