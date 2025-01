Ex-profbokser Peter M. (37) opgepakt voor drugshandel en afpersing

Volgens de recherche heeft M. met medeverdachte Badreddine el G. berichten uitgewisseld over hun activiteiten rondom drugs, wapens, horloges en geld. Zo moest er “geld bij iemand worden ‘gehaald’ in opdracht van Taghi”. El G. zit momenteel in Duitsland vast in een andere zaak.

Keta

Ook spraken de twee over 200 kilo ‘keta’ en 1,9 miljoen euro. De recherche zag een verband met een onderzoek in de regio Rotterdam, waarin het gaat over exact dezelfde cijfers. Toen camerabeelden uit die zaak werden bekeken, werd Peter M. daarop herkend.

Voorarrest verlengd

Hij zou volgens Tubantia op 17 januari in zijn woning in Duiven door een arrestatieteam zijn opgepakt. De rechter-commissaris van de rechtbank in Dordrecht heeft vrijdag M.’s voorarrest met twee weken verlengd.



De ex-bokser en oud-militair werd twee weken geleden nog veroordeeld tot vier maanden cel voor een bedreiging in Arnhem. In die zaak moest hij zijn telefoon afstaan, waar de belastende berichten op zijn gevonden.

Schietpartij

Vorig jaar kreeg M. nog een taakstraf voor betrokkenheid bij een schietpartij in Apeldoorn waarbij eind 2019 meerdere gewonden vielen. Volgens het OM speelde er een langer lopend conflict in de relationele sfeer.



De Almelose bokser, woonachtig in Duiven, werd in 2019 veroordeeld tot 60 uur werkstraf voor bedreiging van zijn ex-vriendin, de mishandeling van de vader van zijn ex, het vernielen van spullen en vuurwapenbezit.



Peter M. deed in 2016 mee aan de Olympische Spelen en was daarmee de eerste Nederlandse bokser die in 24 jaar tijd aan het internationale sportevent meedeed.