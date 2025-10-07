 Meteen naar de content
7 oktober 2025

Ex-televisiepresentator over haar relatie met Pablo Escobar: ‘Ik haat Pablo, maar heb geen spijt’

De voormalige Colombiaanse televisiepresentatrice Virginia Vallejo heeft in een interview vanuit haar ballingschap in Miami details gedeeld over haar vijfjarige relatie met de drugsbaron Pablo Escobar. De inmiddels 76-jarige Vallejo, ooit een van de bekendste gezichten van het Colombiaanse televisielandschap, zegt zonder enige spijt terug te kijken op de periode die haar leven voorgoed veranderde.

‘Ik heb er nooit spijt van gehad dat ik van een man heb gehouden — niet van Pablo, niet van mijn echtgenoten, niet van iemand’, verklaarde ze in een gesprek met journalisten van een Colombiaanse tv-zender.

