22 mei 2025

Ex-voetballer bekent smokkel legale wiet naar VK

In Engeland heeft een voormalige voetballer uit de Premier League bekend dat hij een smokkel heeft georganiseerd van tientallen kilo’s legale wiet vanuit Thailand naar het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om Jay Emmanuel Thomas (34) die onder meer uitkwam voor Arsenal, QPR en Ipswich Town. In 2019 speelde hij voor PTT Rayong in Thailand.