Explosie bij auto in Sint Pancras

Verdachte situatie

In de buurt van de explosie kreeg de politie rond 05.20 een melding van een verdachte situatie over twee jongemannen die zich ophielden op de Reijersgroet in Alkmaar. De jongemannen zijn rond 1.75 meter lang, in het donker gekleed en droegen een capuchon. Tijdens hun vlucht lieten ze een fles brandversneller achter.



De politie is op zoek naar deze verdachten en onderzoekt of er een verband is tussen deze twee meldingen. Ook zoekt de politie getuigen en beelden.