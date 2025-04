Explosie bij woning in Amsterdam-West

Signalement Van de verdachte is volgens de politie een summier signalement bekend. Hij was grotendeels in het donker gekleed, droeg een grijs joggingpak, zwarte jas, gezichtsbedekking en zwarte schoenen. Ook zou hij handschoenen hebben gedragen en was er een embleem zichtbaar op zijn linkermouw.

De politie zoekt naar getuigen en camerabeelden. Over een aanleiding voor de explosie in de Kolenkitbuurt in de wijk Bos en Lommer is nog niets bekend.