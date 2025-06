Explosie bij woning in Diemen, huis in Amsterdam Nieuw-West beschoten

Harde knal Zondagnacht rond 02.15 werd er melding gedaan van een harde knal of explosie aan de Bart van der Leckhof in Diemen. Bij de hoofdingang van de appartementen werden de resten gevonden van een explosief of vuurwerk. Niemand raakte gewond. Na de explosie zijn er twee verdachten gezien. Zij zijn volgens de politie waarschijnlijk gevlucht richting de Gerrit Rietveldsingel.

De politie doet onderzoek en zoekt getuigen en mensen die mogelijk relevante informatie hebben.

Geuzenveld

Bijna anderhalf uur later, rond 03.40, werd een woning aan de J.M den Uylstraat in Amsterdam Nieuw-West meerdere keren beschoten. Niemand raakte gewond. Na de beschieting sloeg de verdachte op de vlucht. Agenten zoeken nog in de omgeving, maar treffen niemand meer aan.

De recherche en medewerkers van Forensische Opsporing zijn ter plaatse gegaan en hebben in- en om de woning onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld. De recherche doet onderzoek naar de toedracht in deze zaak en is op zoek naar getuigen en beelden.