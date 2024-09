Explosie bij woning Vianen vermoedelijk vergissing

Connect on Linked in

Het explosief dat maandagnacht rond 05.00 af ging bij een woning aan de Jan van Arkelstraat in Vianen was vermoedelijk een vergissing. De politie meldt vrijdag dat er aanwijzingen zijn dat het explosief bij een verkeerde woning is geplaatst en dat een andere locatie het doelwit had moeten zijn.

VW Polo

Door de explosie brak brand uit, waardoor er schade ontstond aan de woning. Niemand raakte gewond. Getuigen zagen twee personen in donkere kleding wegrennen en een donkerkleurige Volkswagen Polo wegrijden.

Nepagenten

Een nacht voor de explosie, in de nacht van zondag op maandag, werd bij dezelfde woning aangebeld door drie mannen die zich hadden verkleed als agent. De bewoner deed toen niet open en de mannen gingen er weer vandoor. De politie doet onderzoek naar beide incidenten en een mogelijk verband.

Verkeerde woning

Vrijdag meldt de politie dat de aanslag vermoedelijk een vergissing betreft omdat een andere woning het daadwerkelijke doelwit was. Maandag werd in Vianen waarschijnlijk explosief materiaal gevonden aan de Brugstraat, dat is een paar straten verwijderd van de Jan van Arkelstraat. Of een woning aan de Brugstraat het daadwerkelijke doelwit was, is niet duidelijk.

Extra toezicht

De politie surveilleert momenteel dagelijks in de wijk. Donderdag zijn twee camera’s in de Jan van Arkelstraat geplaatst. De plaatsing maakt deel uit van de zichtbare en onzichtbare maatregelen die de politie neemt na de explosie bij de woning.