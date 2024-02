Explosie in drugslab in Gelders dorp

Print This Post

In een drugslab in het Gelderse dorp Herveld heeft maandagochtend een explosie plaatsgevonden, meldt de politie op X. Het drugslab zit in een schuur bij een boerderij aan de Merkenhorststraat.

Hulpdiensten zijn aanwezig en de politie doet onderzoek op de locatie.

Drie doden

Anderhalve week geleden was er een explosie in een appartementencomplex op de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid, waarbij drie doden vielen. De explosie werd vermoedelijk veroorzaakt door een drugslab.

De politie heeft een 34-jarige Rotterdammer gearresteerd die drugs zou hebben vervaardigd in het appartementencomplex.