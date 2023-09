Explosie in Rotterdam-Zuid; Eindhovense woning beschoten

Connect on Linked in

In Rotterdam-Zuid is er in de nacht van maandag op dinsdag een ontploffing geweest bij een woonhuis in de wijk Charlois. Dat gebeurde om 04.00 aan de Urkersingel. Volgens de politie raakte er niemand gewond door de ontploffing.

Er sneuvelden wel enkele ruiten. Waarschijnlijk was er sprake van een zelfgemaakt explosief van zwaar vuurwerk. Er kwamen geen specialisten van de explosievendienst van Defensie (EOD) ter plaatse. Over de dader of daders is niets bekend gemaakt. Eind augustus waren er in Rotterdam al 117 explosies bij panden geweest.

In Eindhoven is de afgelopen nacht een woning beschoten met een vuurwapen. De schoten vielen rond 01.15 op de Achelstraat. Daar woont een gezin dat op het moment van de schoten thuis in de woning was. Maar er raakte niemand gewond. Over de dader is niets bekend geworden.