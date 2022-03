‘Explosie Rotterdam-Zuid houdt verband met ruzie tussen uithalers van drugs’

Connect on Linked in

Het onderzoek naar de explosie bij de pizzeria/shoarmazaak in Rotterdam-Zuid van afgelopen weekend leidt naar een conflict tussen twee groepen uithalers van drugs uit de Rotterdamse haven. Verschillende bronnen melden aan Crimesite dat er ook een verband zou zijn met een reeks schietpartijen in Rotterdam-Zuid in de zomer van vorig jaar.

(beeld JBMedia)

Flamenco

Het geweld zou verband houden met strijd tussen twee groepen die bij verschillende bedrijven in het havengebied cocaïne uit containers halen en elkaars werkgebied betwisten. Een verdachte in de grote Flamenco-zaak, over grootschalige import van cocaïne, behoort tot één van beide groepen. In die zaak eiste justitie eerder deze maand tot twaalf jaar cel. Onder de verdachten zijn ook medewerkers uit het management van de Rotterdamse vestiging van het beveiligingsbedrijf Securitas. Later dit voorjaar volgen nog de pleidooien van de advocaten en het vonnis.

Feijenoord

Vorige zomer waren er in Rotterdam-Feijenoord, ook op Zuid, zeven schietpartijen op woningen, onder meer op de Vuurplaat, waar ook de explosie van afgelopen weekend plaatsvond. Er is in het politie-onderzoek naar die incidenten een verdachte aangehouden. Ook die schietpartijen zouden te maken hebben met het conflict.

De politie onderzoekt ook in hoeverre er verband is met een schietpartij op straat met automatische wapens die in september vorig jaar plaatsvond in Rotterdam-Noord.