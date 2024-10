Explosie slaat gevel uit woning in Meppel

(Beeld RTV Drenthe)

Instabiel

De explosie gebeurde in een woning aan de Willem de Poorterstraat in Meppel, rond 02.00 in de zaterdagnacht. De woning is zeer zwaar beschadigd geraakt. De explosie heeft de achtergevel er volledig uitgeslagen en de voorgevel ontzet. Ook omliggende woningen raakten ernstig beschadigd en een aantal omwonenden moest hun huis verlaten.

Omdat de woning waar de explosie plaatsvond instabiel was konden hulpdiensten eerst niet naar binnen om te kijken of er gewonden waren. Uiteindelijk heeft een speciaal brandweerteam de woning kunnen betreden. Er bleken in het pand geen mensen meer te zijn.

Burgernet

Buurtbewoners hebben kort na de explosie een man zien weglopen, die mogelijk gewond was aan zijn armen of bovenlichaam. De politie riep via Burgernet op om uit te kijken naar een 41-jarige man met een licht getinte huidskleur en een lengte van ongeveer 1.75 meter. Dat is het signalement van de bewoner van de woning. Hij is spoorloos.

In de loop van de nacht zijn resten en spullen aangetroffen die kunnen worden gebruikt in een drugslab. Om wat voor lab het zou gaan loopt nog onderzoek.

Rijtjeshuis

Het getroffen pand is een rijtjeswoning en eigendom van woningbouwcorporatie Woonconcept. Meerdere omwonenden hebben tegen een verslaggever van RTV Drenthe gezegd dat er meermalen bij instanties, waaronder Woonconcept, is aangegeven dat er vermoedens waren dat er een drugslab was gevestigd.