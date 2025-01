27 januari 2025

Explosief aangetroffen bij bedrijfspand in IJmuiden

Bij een bedrijfspand aan de Kromhoutstraat in IJmuiden is maandagochtend een explosief aangetroffen. De bom is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) veiliggesteld voor sporenonderzoek. De politie doet nader onderzoek.