5 oktober 2025

‘Explosief afgegaan bij woning vader van Zwols drugskopstuk’

Een explosie in Zwolle afgelopen week blijkt plaats te hebben gevonden voor het huis van de vader van Emin Y., een vastzittende Zwolse drugsbaas. Dat bericht de regionale zender 1Zwolle.

Knal

In de nacht van donderdag op vrijdag werden bewoners van de Smetanastraat in Zwolle opgeschrikt door een harde knal. De getroffen woning bleek die van de vader van Emin Y., de in detentie zittende Zwolse drugsbaas, die volgens justitie jarenlang drugslijn ‘Milan’ leidde.

Een drugsoorlog escaleerde toen in september vorig jaar de auto van de vader van Emin Y. in dezelfde Smetanastraat in brand werd gestoken. Diezelfde dag volgde een ontvoering.

Later op de avond werd Emin Y. bij voetbalclub FC Ulu Spor onder vuur genomen met een AK-47. Sindsdien wordt de stad geteisterd door een golf van brandstichtingen en aanslagen.

Ontvoering

Emin Y. zit zelf vast op verdenking van onder meer een gewelddadige ontvoering en deelname aan een criminele organisatie. Samen met zijn voortvluchtige adjudant Ali Z. moet hij zich daarvoor verantwoorden in de rechtszaal.

