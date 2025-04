4 april 2025

Explosies bij woningen in Deventer en Almere, arrestatie voor aanslag in Uden

Bij woningen in Deventer en Almere hebben donderdagavond en -nacht explosies plaatsgevonden. Niemand raakte gewond. Wel is er flinke schade. In Schaijk is vrijdagochtend een 22-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een explosie bij een woning in Uden, in november vorig jaar.