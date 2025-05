Explosies bij woningen in Heerhugowaard en Velserbroek

(Foto: forse schade na explosie bij een woning op de Spitsaak in Velserbroek / Beeld: Mizzle Media)

De politie kreeg op zondagavond rond 21.45 een melding van een explosie bij een woning aan de Boomvalk in Heerhugowaard. Door de explosie ontstond schade aan de voordeur. De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar de verdachte en getuigen.

De politie vraagt vandaag tijdens buurtonderzoek aan buurtbewoners om camerabeelden te delen. Forensische Opsporing doet onderzoek naar de explosieresten.

Jong gezin

Bij een woning van een jong gezin aan de Spitsaak in Velserbroek vond zondagnacht rond 01.30 een explosie plaats. Daarbij ontstond flinke schade aan de voordeur en een voertuig dat in de buurt geparkeerd stond. Op de deur is goed te zien hoe het explosief op de deur zat geplakt. Het gezin was aanwezig op het moment van de ontploffing en is ongedeerd.

Door de politie zijn een aantal sporen veiliggesteld, later zal de forensische opsporing uitgebreid onderzoek gaan doen.

Eerdere explosie

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en wie daarbij betrokken zijn. Op 8 februari ging er ook al een explosief af op de Spitsaak. Dat was toen bij een woning enkele deuren verderop. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten.