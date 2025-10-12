Explosies bij woningen in Ridderkerk, Lelystad, Roosendaal en Purmerend

Vannacht rond 03.45 vond er een explosie plaats op de Paltrokmolen in Ridderkerk. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie is nog op zoek naar de verdachte(n).

Bij een woning aan de Wogmeer in Lelystad heeft zaterdagnacht rond 03.15 een explosie plaatsgevonden. Deze veroorzaakte schade aan de voordeur. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar getuigen. Over een motief voor de explosie is niets bekend.

Roosendaal

Een woning aan de Desmijndijk in Roosendaal raakte zaterdagnacht rond 03.30 na een explosie flink beschadigd. De explosie veroorzaakte schade aan de voorgevel van de woning. Toen agenten arriveerden op de locatie troffen zij geen verdachte meer aan. De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen die iets gezien of gehoord hebben of camerabeelden hebben waarop iets verdachts of afwijkends te zien is.

Purmerend

Vannacht rond 05.15 vond er een explosie plaats bij de voordeur van een woning aan de Weegbreestraat in Purmerend. De explosie werd veroorzaakt door brandstichting en zorgde voor schade aan de voordeur van de woning. De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen, mensen met belangrijke informatie en relevante camerabeelden.

Voorafgaand aan de explosie zouden twee personen op een bromfiets gezien zijn die bij de woning stopten. Eén persoon stapte van de bromfiets af en veroorzaakte de explosie. Vervolgens reden ze weg in de richting van de Dijkscampenlaan.