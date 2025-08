Explosies bij woningen in Rotterdam en Roermond, verdachte (13) opgepakt

(Beeld: Media-TV)

Vannacht rond 04.10 ging er een explosief af bij een woning aan de Eckartstraat in Rotterdam-Beverwaard. Niemand raakte gewond, maar wel ging een raam aan diggelen door de klap.

De politie meldt dat vrijdagnacht rond 04.30 ook al een explosie plaatsvond bij dezelfde woning en dat kort daarna een 13-jarige jongen uit Den Haag is aangehouden als verdachte.

Vannacht vond er dus een tweede explosie plaats bij de woning. Hiervoor zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie doet onderzoek, ook naar een mogelijk verband tussen de twee explosies. Na de eerste explosie werd er al een houten plaat voor het raam van de woning geplaatst.

Explosief en jerrycan

Zaterdagavond werd in de bosjes op de Bolnesservliet een vuurwerkbom en een jerrycan gevonden, op een paar minuten loopafstand van de woning aan de Eckartstraat. Nadat een voorbijganger daarvan melding deed bij de politie, werden de spullen in beslag genomen.

De familie zou ook gebeld zijn door een onbekend persoon en zegt tegen Rijnmond te weten wie er achter zit. Ruzie met een kennis zou volgens het stel de reden zijn van de explosies.

Brand

Ook bij een woning aan de Suzanne Nijsstraat in Roermond was het raak. Daar ging zondagavond rond 23.30 een explosief af bij de voordeur. Deze vatte vlam en kon door de bewoners zelf worden geblust. De voordeur raakte beschadigd door de explosie en de brand.

De politie is gestart met een onderzoek. De bewoonster is ter controle meegenomen door een ambulance. Over een aanleiding voor de explosie is nog niets bekend.