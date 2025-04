Explosies en beschieting in Amsterdam en Den Haag

(Beeld Mizzle Media / Michel van Bergen)

Het gaat om een flat aan de Paulus van Hemertstraat in Amsterdam Nieuw-West. Rechercheurs van de forensische opsporing waren ter plaatse om sporenonderzoek te doen. Het gebied voor de ingang van de flat werd afgezet.

Hoe vaak er is geschoten is ook nog onderzoek.

Explosie

Maandag was er even voor 07.30 ’s ochtends een explosie aan de De Leeuw van Vlaanderenstraat in Amsterdam-Nieuw-West. Er raakten daarbij geen mensen gewond, er was wel schade aan de woning. Een verdachte vluchtte te voet via de Jacob van Arteveldestraat richting de Opstandingskerk, ook wel bekend als De Kolenkit. Hij was grotendeels in het donker gekleed en droeg handschoenen. Hij een embleem zichtbaar op zijn linkermouw.

Zalencentrum

In de nacht van maandag op dinsdag ontplofte er bij een zalencentrum aan de Wegastraat in het oosten van Den Haag een explosief. Dat gebeurde rond 01.30. Ook hier was alleen schade aan het pand.

Het zalencentrum is in overleg met de ondernemer voor twee weken gesloten, naar aanleiding van een eerdere explosie afgelopen vrijdagochtend 4 april. Er hebben bij het centrum geen eerdere explosies plaatsgevonden.