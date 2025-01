Explosies en schietpartijen in Raalte, Rotterdam en Den Haag

(Beeld MediaTV)

Zuiderpark

Aan de Driebergenstraat in de buurt van het Haagse Zuiderpark is rond 10.45 geschoten, ter hoogte van een garagebedrijf. Hierbij is één persoon gewond geraakt, aldus de politie. De dader is direct gevlucht.

De politie zegt te zoeken naar een donker getinte man met zwarte kleding en pet.

Geëvacueerd

De ontploffing in Raalte was rond 03.00 in het portaal van het complex. Bewoners van meerdere appartementen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Plafondplaten kwamen los en een raam werd naar de overkant van de straat geslingerd.

De politie vermoedt denkt dat er sprake is geweest van een aanslag. Een team van de forensische opsporing deed dinsdagochtend onderzoek.

Vuurplaat

Een pizza-restaurant aan de Vuurplaat in Rotterdam-Zuid is afgelopen nacht beschoten met een vuurwapen, nadat er eerder al drie ontploffingen bij het pand waren geweest. Ook hier raakte niemand gewond. Er waren vier inslagen te zien, op de straat ervoor zijn kogelhulzen gevonden.

De politie heeft gezocht en hield in de nacht verschillende mensen staande maar verdachten zijn niet aangehouden.

Het bedrijf is begin januari failliet verklaard. Op verdenking van betrokkenheid bij de drie eerdere aanslagen zijn deze maand verdachten aangehouden. Afgelopen najaar is een aantal 15-jarigen ervoor gearresteerd.

Rozenburg

Maandagavond was er rond 22.30 een explosie bij een woning aan de Plevierstraat in Rozenburg. Daarbij raakte niemand gewond. Over de dader of daders is niets bekend.