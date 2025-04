Explosies in Almere, Sittard en Oss

Almere De ontploffing in Almere gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag even na 02.00, bij een woning aan de Tapirstraat. Door de explosie ontstond flinke schade aan de woning en omliggende woningen, maar er raakte niemand gewond. Toen politie aankwam bij de woning zagen zij iemand lopen die direct vandoor rende. Na een korte achtervolging is hij aangehouden. Het gaat om een minderjarige jongen uit Amsterdam.

De woning was nog gesloten door de burgemeester nadat er in de nacht van 3 op 4 april ook al een explosie was geweest. Er waren dus geen bewoners aanwezig in de woning. Waarom deze explosies bij de woning zijn geweest wordt onderzocht.

Waarschijnlijk was er sprake van zwaar vuurwerk. Er is buurtonderzoek gedaan en de Forensische Opsporing heeft onderzoek gedaan bij de woning.

Sittard

Bij een woning aan de Tudderenderweg in Sittard is vrijdagavond rond 22.00 een explosief afgegaan. Op het moment dat het explosief ontplofte, waren de bewoonster en een kennis in de woning aanwezig. Niemand raakte gewond.

Er is technisch en tactisch onderzoek opgestart, waaronder buurtonderzoek en het veilig stellen van camerabeelden.

Ook hier was er waarschijnlijk zwaar vuurwerk gebruikt.

Oss

De bewoners van een woning aan de Grutto in Oss zijn zaterdagochtend wakker van een explosie, maar ze raakten niet gewond. Er is wel flinke schade aan de voorzijde van de woning.

De ontploffing was rond 03.30. In de nacht van woensdag 16 april op donderdag 17 april was er ook een ontploffing bij dit huis, waarschijnlijk van zwaar vuurwerk.

Een specialist van Team Explosieven Verkenning (TEV) en forensisch specialisten (FO) hebben onderzoek gedaan naar de ontploffing in de afgelopen nacht