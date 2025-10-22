Explosies in Hoofddorp, Doetinchem en Amersfoort | Eén minderjarige verdachte opgepakt

(Beeld: Mizzle Media / Mexx van der Lieuw)

Hoofddorp

Aan het Burgemeester Jansoniushof in Hoofddorp is er woensdagochtend in alle vroegte bij een woning een explosief afgegaan. Dat gebeurde rond 04.00. De politie was snel aanwezig in de straat en wist één persoon in de nabije omgeving aan te houden.

De politie heeft in een spoor aan in het gras gevonden, vermoedelijk van een fatbike. De aangehouden jongen had ook een fatbike bij zich.

Amersfoort

Bij een explosie in de Amersfoortse wijk Liendert zijn gisteravond ramen en deuren aan de voorkant van een woning beschadigd. Niemand raakte gewond. De explosie was kort voor 20.00 aan de Vinkenbaan. Getuigen zeggen na de knal dat er een auto hard is weggereden, aldus de politie. Over de dader is niets bekend.

Doetinchem

In Doetinchem was er de afgelopen nacht een ontploffing bij een appartementencomplex. De voordeur werd er daar rond 03.00 uitgeblazen, waarschijnlijk door zwaar vuurwerk. Een nacht eerder was er een ontploffing bij een Doetinchemse coffeeshop. Over dader of daders is niets bekend.