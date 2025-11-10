Explosies in Middelburg, Nuenen en Almere

Twee verdachten Bij een Italiaanse delicatessenzaak/pizzeria aan de Vincent van Goghstraat in Nuenen heeft zondagnacht rond 04.40 een explosie plaatsgevonden. Daardoor werd een raam van de toegangsdeur vernield. De politie zoekt twee, donker geklede daders die na de explosie op de vlucht sloegen.

Voor de ontploffing werd zwaar, illegaal vuurwerk gebruikt. Agenten stelden sporen veilig voor forensisch onderzoek. Ook in de omgeving werden nog enkele spullen veiliggesteld voor onderzoek.



De daders renden weg richting de Albert Heijn aan de Parkstraat. Vanaf daar ontbreekt vooralsnog elk spoor, maar de politie meldt op zoek te zijn naar camerabeelden waarop zij te zien zijn.

Geparkeerde auto

Bij een geparkeerde auto aan het Domburgs Schuitvlot in Middelburg heeft zondagnacht rond 02.30 een explosie plaatsgevonden. Deze vond plaats op of in de directe omgeving van de motorkap van de auto.

De politie heeft ter plaatse onderzoek verricht en diverse sporen veiliggesteld. Van de dader ontbreekt vooralsnog elk spoor. De politie zoekt mensen die iets gezien of gehoord hebben, of die beschikken over camerabeelden uit de omgeving.

Almere

Ook bij een bedrijfspand aan de Markerkant in Almere ging zondagmiddag rond 12.00 een explosief af. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel raakte het pand en de omliggende panden beschadigd.

Bij de explosie is mogelijk een verdachte betrokken die een capuchon droeg, een donkere jas, een donkere broek, witte schoenen en met een tas op de rug. De verdachte is mogelijk weggelopen over de Bijtelbrug in de Richting van de Markerkant 13. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen.