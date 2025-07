Explosies in Rotterdam, Deventer en Heeswijk-Dinther

(Beeld MediaTV)

In Rotterdam zijn de laatste tijd diverse waterpijpcafé’s doelwit geweest van aanslagen.

Niemand is gewond of aangehouden.

Heeswijk-Dinther

Bij een woning aan de Clemens van den Bergstraat in Heeswijk-Dinther was volgens de politie een flinke ontploffing in de afgelopen nacht. Rond 03.10 was er een ontploffing bij een voordeur van een woning. Er is flinke schade, maar er zijn geen gewonden gevallen. Over de dader is niks bekend.

Een specialist van Team Explosieven Verkenning (TEV) is ter plaatse geweest om sporen te onderzoeken en veilig te stellen.

Deventer

Bij een woning aan de Zaanstraat in Deventer was dinsdagavond een explosie plaatsgevonden. Ook hier raakte niemand gewond. De brandweer kwam ter plaatse om een brandje te blussen.

Er is niemand aangehouden, maar de politie heeft wel een signalement van de dader verspreid. Hij droeg een donkergroene jas en een zwarte helm en broek.