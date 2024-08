Explosieven gevonden in boerderij Groene Hart

Connect on Linked in

Op een boerderij in Zwammerdam (Zuid-Holland) heeft de politie dinsdagavond een inval gedaan waarbij explosieven zijn aangetroffen. Er is een 19-jarige jongen opgepakt.

Nacht

De inval was in een pand aan de Rijksstraatweg in Zwammerdam. Behalve zwaar vuurwerk en grondstoffen voor de verwerking in zwaar vuurwerk is er ook een vuurwapen in beslag genomen.

Door deskundigen van politie en Defensie is de hele nacht onderzoek gedaan.

Explosief

Vermoedelijk werden op de boerderij explosieven in elkaar gezet die kunnen worden gebruikt bij aanslagen op woningen en auto’s.

In het verderop gelegen dorpje Noorden heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) woensdag een explosief tot ontploffing gebracht.