Faissal Taghi maakt procesafspraken met Openbaar Ministerie

Snellere afhandeling Procesafspraken maken het mogelijk dat een strafzaak sneller wordt afgehandeld. Daarbij komt het vaak niet tot een volledig uitgewerkte rechtszitting: de verdediging voert geen uitgebreid verweer, het OM eist een lagere straf, en er kan worden afgesproken dat geen hoger beroep volgt. Zo’n afspraak betekent geen schuldbekentenis; de rechter bepaalt uiteindelijk de hoogte van de straf.

Drugshandel en geweldsvoorbereiding

Het OM verdenkt Faissal Taghi van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighield met internationale drugshandel, witwassen en de voorbereiding van gewelddadige misdrijven. Volgens justitie zou hij, na de arrestatie van zijn vader in 2019, diens criminele netwerk deels hebben voortgezet.

Taghi werd in 2023 in Dubai aangehouden en in juli 2024 aan Nederland uitgeleverd. Sindsdien zit hij vast in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar ook zijn vader Ridouan verblijft, die momenteel in hoger beroep is.

Inhoudelijke behandeling

De zaak tegen Faissal Taghi wordt inhoudelijk behandeld op 12 en 19 januari in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol. Zijn advocaat benadrukt dat het dossier tegen zijn cliënt niet meer dan een drugszaak van gemiddelde omvang.

Taghi ontkent betrokken te zijn bij het criminele netwerk van zijn vader.

Meer deals

In december 2024 werd Dennis G., een contactpersoon van Ridouan Taghi, veroordeeld tot acht jaar cel en een boete van 700.000 euro na vergelijkbare procesafspraken met het OM. Ook Edin G., betrokken bij de invoer van cocaïne en grondstoffen voor methamfetamine, kreeg via een deal zeven jaar cel en een boete van 1 miljoen euro.

