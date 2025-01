‘Familielid van onder vuur liggende topambtenaar is verdachte in cokezaak’

Beeld: het huis aan de Meidoornstraat na de aanslagen (foto Media-TV)

Vervolgd

Het familielid wordt vervolgd, omdat hij in 2021 attributen voor de verwerking van cocaïne voorhanden had. Dat schrijft het AD donderdagmiddag. Hij zou vijf kilo coke, grote hoeveelheden contanten en twee vuurwapens in bezit hebben gehad. Ook wordt hij verdacht van witwassen. Het familielid en een medeverdachte zaten na hun aanhouding in 2022 enkele maanden vast.

Bom

Ruim een halfjaar later ging aan de Meidoornstraat in Rotterdam een eerste bom af. Eerder was een dreigbrief afgeleverd: binnen 48 uur moest 142.000 euro worden betaald. De bewoners hadden geen idee waarom zij deze brief kregen en zochten contact met de politie. Hoogstwaarschijnlijk had de bom daarom een paar deuren verderop moeten afgaan, bij de woning van de topambtenaar.

Afgelopen augustus ging alsnog een explosief af bij de ‘juiste’ woning. Daarna volgden nog vier explosies. Inmiddels is de woning gesloten en staat er een camera voor de deur.

De reeks explosies zou te maken hebben met een crimineel conflict rond het familielid, zeggen bronnen bij het AD. De krant: ‘De zaak is saillant omdat de ambtenaar een belangrijke functie heeft bij nota bene de directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam.’

Straatroof

Overigens kreeg het 29-jarige familielid al eens een halfjaar celstraf vanwege een straatroof begin 2020 in Breda. Rond die tijd werd ook het bedrijfje opgeheven van deze 29-jarige dat ingeschreven stond op het adres aan de Meidoornstraat.