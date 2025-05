Femicide: OM eist 15 jaar en tbs voor wurging door man van vrouwelijke partner

Levenloos In de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 juli 2024 worden de ouders en zus van het slachtoffer gebeld door haar partner. Hij vraagt of ze zo snel mogelijk naar hun Rotterdamse huis willen komen, omdat hun eenjarige baby alleen thuis zou zijn. Wanneer zij bij de woning aankomen, treffen ze hun dochter en zus levenloos aan op de bank. Ze proberen haar nog te reanimeren, maar tevergeefs. Niet veel later wordt de verdachte aangehouden in zijn auto, in de buurt van Oldenzaal. Volgens de navigatie was hij onderweg naar Kopenhagen.

Onderzoek

Uit het sectierapport blijkt later dat het slachtoffer door wurging om het leven is gekomen. In de rechtszaal draaide het woensdag vooral om de handelingen van de verdachte; wat is er gebeurd en waarom?

De officier van justitie beschrijft zijn levensloop als een man die zich weinig aantrekt van regels en gezag, die instabiele relaties kent, zijn geld verdient met criminaliteit, geweld niet schuwt en door de jaren heen een zorgwekkend strafblad opbouwt aan geweldsdelicten, vermogensdelicten en drugsfeiten. Totdat hij in de zomer van 2019 een relatie krijgt met het slachtoffer. Zijn leven neemt een wending en in het begin lijkt alles rooskleurig: ze gaan samenwonen, hij vraagt haar ten huwelijk en in 2023 wordt hun dochter geboren. Maar al snel steken zijn persoonlijkheids- en financiële problemen weer de kop op.

Maar al snel steken zijn persoonlijkheids- en financiële problemen weer de kop op.



Paranoïde

Uit psychologisch onderzoek kan worden afgeleid dat er sprake is van een antisociale persoonlijkheidsstoornis met paranoïde trekken, aldus het OM. Daarnaast is er sprake van stoornis van cannabis- en cocaïnegebruik en PTSS. De problematiek speelde volgens de deskundigen vrijwel zeker een rol ten tijden van de wurging; hij zou vanuit zijn problematiek beperkte mogelijkheden hebben gehad om zijn gedrag tijdens de wurging te remmen. Het OM: ‘Een belangrijke kanttekening is dat de verdachte zich bepaalde gebeurtenissen voor en na het incident niet meer kan herinneren, waardoor een volledige analyse van het delict onmogelijk is.

Femicide

De zaak gaat over femicide, het dodelijke geweld tegen vrouwen binnen een relatie, gaf de officier van justitie aan: ‘Dat is precies wat hier is gebeurd. De verdachte voelde dat hij de controle over zijn partner kwijtraakte, en besloot zelf in te grijpen, met fatale gevolgen. Hij kreeg zijn leven niet op de rails. Ook die bewuste avond niet, toen zijn vrouw hem liet weten dat ze wilde scheiden en waarop hij is overgegaan tot nietsontziend geweld. Omdat hij zich gekrenkt voelde en dit niet kon verkroppen.’

Strafeis

De aanklager staat stil bij het verlies: een kind dat zonder moeder zal opgroeien en nabestaanden die haar moeten missen. Het Openbaar Ministerie heeft bedenkingen bij de openheid van zaken door de verdachte en is daarom terughoudend met het advies van deskundigen om de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren. Vanwege de gewelddadige manier waarop de vrouw is omgebracht, de enorme impact op familie en vrienden, het femicide-aspect en de impact hiervan op de samenleving, vindt de officier een gevangenisstraf van 15 jaar en tbs met dwangverpleging passend.

De rechter doet over 14 dagen uitspraak