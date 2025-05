14 mei 2025

Fikse strafreductie in harddrugszaak: zelfs taakstraffen

In het hoger beroep in de megazaak 26Eufaula, of Sesamstraat-zaak, zijn procesafspraken die verdachten met het Openbaar Ministerie maakten goedgekeurd door het gerechtshof Arnhem. Die leiden tot fors lagere straffen. Het proces ging over grootschalige handel in cocaïne en heroïne. De leden van de criminele organisatie bleken elkaar in apps aan te spreken met de namen van Sesamstraatfiguren.