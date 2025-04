FIOD: acht arrestaties in onderzoeken naar witwassen en belastingfraude

Haags duo Op dinsdag 8 april heeft de FIOD twee mannen van 27 en 34 uit Den Haag aangehouden op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte. Hun woningen in Den Haag zijn doorzocht en in beslag genomen, waarbij ook beslag is gelegd op gegevensdragers, ruim 45.000 euro contant geld, sieraden, vier Rolex-horloges en 59 designertassen.

Ontsleutelde chats

De verdachten kwamen in een ander strafrechtelijk onderzoek naar voren, omdat zij vermoedelijk gebruik maakten van illegaal bankieren. Uit analyse van ontsleutelde cryptocommunicatiedata bleek dat beide mannen zich bezighielden met drugshandel en het verplaatsen van grote sommen cash geld. Contant geld met een criminele herkomst wisselden zij om in giraal geld. De transacties werden verantwoord met valse facturen (Cash Compensatie Model). Beide mannen waren eigenaar van een eenmanszaak, die waarschijnlijk als dekmantel fungeerde.

Ook vermoedt het opsporingsteam dat de twee mannen valse documenten hebben gebruikt voor het verkrijgen van een hypotheek voor de aankoop van hun woningen.

Beide verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en zijn voor veertien dagen in bewaring gesteld.

Vier ondernemingen

In een ander strafrechtelijk onderzoek heeft de FIOD op dinsdag 8 april een 50-jarige man uit Amsterdam aangehouden en meegenomen voor verhoor. Een 34-jarige medeverdachte uit Almere meldde zichzelf donderdag bij de FIOD. Ze worden verdacht van feitelijk leiding geven aan de door vier ondernemingen gepleegde belastingfraude. Hun woningen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers, contant geld, luxe horloges, goud en een kluis.

Belastingdienst

Het onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst. De vier ondernemingen van de 50-jarige Amsterdammer worden verdacht van het opzettelijk niet doen van aangiften omzetbelasting. Ook de Almeerder is betrokken bij de bedrijven. Na een beoordeling van een teruggaaf omzetbelasting kwam in de systemen van de Belastingdienst naar voren dat drie ondernemingen in de jaren 2021 en 2022 geen aangiften omzetbelasting indienden.

Het vierde bedrijf had in dezelfde periode slechts één btw-aangifte ingediend. Uit nader onderzoek kwam naar voren dat de ondernemingen in die jaren vermoedelijk meer dan 24 miljoen aan omzet hadden gerealiseerd. Volgens de fiscus moesten de verdachten meer dan 4,2 miljoen euro aan btw opgegeven en afdragen bij de aangiften.

Het strafrechtelijk onderzoek ziet ook op het opzettelijk niet voldoen aan de administratie- en informatieverplichtingen. De 50-jarige man beloofde meerdere keren administratie aan de Belastingdienst te zullen verstrekken, maar die beloften werden niet ingelost. Het onderzoeksteam vermoedt dat hij opzettelijk niet meewerkte aan de controles en onderzoeken van de Belastingdienst.

Ander witwasonderzoek

Een dag eerder, op maandag 7 april, heeft de FIOD in een ander witwasonderzoek vier mannen (56, 35, 31 en 30) uit Amsterdam en Rotterdam aangehouden op verdenking van witwassen, het opzettelijk niet doen van aangiften loonbelasting en omzetbelasting via twee ondernemingen. Vier woningen en twee bedrijfspanden in Amsterdam, Rotterdam en Hoofddorp zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en een auto.

Katvangers

De zaak kwam aan het licht door diverse FIU-meldingen waarvan bleek dat de 56-jarige Amsterdammer geen aangiften omzetbelasting indienden en de verschuldigde loonheffingen niet afdroegen. Uit nader onderzoek van de FIOD kwam naar voren dat de man en een medeverdachte vermoedelijk een witwasconstructie hadden opgetuigd waarbij crimineel geld werd gebruikt voor diverse bestedingen. Om dit mogelijk te maken werd vermoedelijk gebruik gemaakt van katvangers.

De verdenking is dat de bankrekeningen van verschillende bedrijven en meerdere katvangers werden gebruikt voor het witwassen van gelden waarbij de bankrekeningen dienden als doorgeefluik.

De 56-jarige verdachte is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en voor twee weken langer vastgezet.

Alle drie de onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.