FIOD arresteert vijf mannen in internationaal witwasonderzoek

Het strafrechtelijk onderzoek richt zich volgens de FIOD op het witwassen van grote geldbedragen. Er bestaat een vermoeden dat de ondernemingen van de verdachten zijn gebruikt als constructie om crimineel geld wit te wassen. De opbrengsten uit deze activiteiten zouden onder meer zijn geïnvesteerd in crypto-valuta en vastgoed in binnen- en buitenland.

Doorzoekingen

In totaal vonden tien doorzoekingen plaats in de provincie Limburg. Daarbij is beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen, een vuurwapen, drugs, ruim 450.000 euro contant geld, luxe horloges en luxe voertuigen, evenals fysieke en digitale administratie, telefoons en computers. De politie heeft beslag gelegd op diverse gestolen (vervoer)middelen.

Zeven landen

Naast Nederland zijn ook doorzoekingen en vorderingen uitgevoerd in België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Spanje en Zwitserland. Ook daar heeft beslaglegging plaatsgevonden op zowel administratie als vermogensbestandsdelen.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en wordt voortgezet.