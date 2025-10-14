‘FIOD houdt vastgoedmagnaat aan bij inval in villa in Blaricum’

“Snelle vastgoedjongen” Volgens een woordvoerder wordt de doorzoeking uitgevoerd door de FIOD zonder betrokkenheid van de politie Midden-Nederland. Het onderzoek bevindt zich in een vroeg stadium.

Advocaat Royce de Vries, die Joshua C. bijstaat, laat weten nog geen duidelijkheid te hebben over de verdenkingen.

Joshua C. is eigenaar en directeur van PEX Real Estate, een vastgoedbeheerder die zich richt op winkelpanden, studio’s en appartementen op toplocaties. C. staat bekend als een “snelle vastgoedjongen” met een controversiële reputatie. Zijn naam dook de afgelopen jaren herhaaldelijk op in verband met vermeende misstanden rond huurprijzen en vastgoedconstructies.

In 2020 werd hij al eens gearresteerd op verdenking van fraude. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij via blanco huurcontracten huurtoeslagen hebben geïnd die hem niet toekwamen. Dat leverde hem toen een boete van 25.000 euro op.

Kritiek om huurpraktijken

C. kwam de afgelopen jaren veelvuldig onder vuur te liggen vanwege zijn werkwijze op de huurmarkt. Jongerenorganisatie Rood, gelieerd aan de SP, riep hem in 2018 uit tot “huisjesmelker van het jaar”. De organisatie beschuldigde hem ervan huurders onder druk te zetten en intimidatie niet te schuwen.

In Harderwijk werd C. in verband gebracht met buitensporige huren in wooncomplex De Oude Bieb, waar huurders tot 1340 euro per maand moesten betalen, fors boven de afgesproken 900 euro. Wethouder Edwin Enklaar noemde dat “onacceptabel” en stapte namens de gemeente naar de rechter om de pandeigenaar te dwingen de huurprijzen te verlagen.

Het pand in Harderwijk bleek eigendom van een stichting uit Amsterdam. Uit onderzoek van verschillende media blijkt dat Joshua C. achter die stichting zit, al ontkent hij dat zelf stellig.

Online succesimago

Ondanks de aanhoudende kritiek presenteert C. zich online als een succesvolle ondernemer. Op de website van zijn vastgoedbedrijf PEX Real Estate staat dat hij ‘kansen zag waar anderen die niet opmerkten’ en vastgoed ontwikkelt ‘op de betere locaties in Nederland’.

Het is nog niet duidelijk of zijn aanhouding verband houdt met zijn vastgoedactiviteiten of met eerdere fraudeonderzoeken.