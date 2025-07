Frans marine pakt 5 ton cocaïne in Caraïbische Zee

Martinique Er zijn op het schip vijftien verdachten gearresteerd, voornamelijk van Servische nationaliteit. Ze zijn gearresteerd en overgedragen aan de Franse politie in Fort-de-France, op het eiland Martinique.

Volgens gegevens uit een vertrouwelijke nota van de Franse politie die is ingezien door de krant Le Monde zijn de cijfers over inbeslagnames van cocaïne in 2025 uitzonderlijk hoog.

42 ton

In de eerste vier maanden van dit jaar werd al 37,5 ton cocaïne in Franse wateren onderschept — een forse stijging ten opzichte van de 25,8 ton in dezelfde periode van 2024. Tussen 2023 en 2024 steeg het aantal onderscheppingen al met 130%.

Met deze recente vangsten komt het totaal aantal in beslag genomen ton cocaïne in Frankrijk in 2025 inmiddels op 42 ton te staan.

Nederland

De Nederlandse douane onderschepte in de eerste helft van 2025 in totaal ruim 15.600 kilo cocaïne in de Nederlandse zeehavens. Dit is iets minder dan in de eerste helft van 2024, toen er in totaal 16.000 kilo cocaïne werd onderschept in de havens.

In heel in 2024 is in Rotterdam 25.900 kilo cocaïne in beslag genomen.

Het Nederlandse marineschip de Friesland heeft dit jaar in de Caraïbische Zee rond de 10 ton wiet en cocaïne drugs onderschept.