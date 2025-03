13 maart 2025

Franse maffiabaas met Kalasjnikov neergeschoten en doodgereden op snelweg | Jean-Pierre Maldéra was ‘de schrik van Grenoble’ (UPDATE)

Een beruchte Franse ex-godfather is woensdag op de snelweg door meerdere daders met een Kalasjnikov neergeschoten, en daarop doodgereden. Hij was een voormalige lid van de maffia in de stad Grenoble, in de jaren tachtig en negentig. Al eerder verdween zijn broer op een geheimzinnige manier. Zij waren jarenlang ‘de schrik van Grenoble’.