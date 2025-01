21 januari 2025

Franse marine onderschept 9 ton cocaïne op Atlantische Oceaan | Spaanse politie ziet nieuwe cokeroute naar Europa

Deze week is bekend geworden dat de Franse marine in het Caraïbisch gebied 9.000 kilo cocaïne heeft onderschept. In het politieonderzoek lijkt die zending verband te houden met de recente vangst van bijna 3 ton cocaïne in de buurt van Sevilla in Spanje.