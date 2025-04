10 april 2025

Fransman vier jaar cel in voor transport 230 kilo coke in lijkkisten

De rechtbank Rotterdam heeft donderdag een 30-jarige Fransman veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor de smokkel van ruim 230 kilo cocaïne in twee doodskisten. De drugs zaten verstopt in negen sporttassen in twee lijkkisten. Het Openbaar Ministerie had zes jaar cel tegen de man geëist.