Fraude strafzaken: waar rook is, is niet altijd vuur (COLUMN)

Wanneer je het niet eens bent met een belastingaanslag, kun je hiertegen bezwaar maken. De Belastingdienst behandelt deze bezwaren zelf en neemt vervolgens ook zelf een beslissing op dat bezwaar. Dat heeft een beetje een ‘wij van wc-eend’ gevoel, want de Belastingdienst gaat dan over zichzelf beoordelen of zij het werk goed hebben gedaan.

Gelukkig kun je daarom ook in beroep gaan bij de onafhankelijke rechter, wanneer je niet eens bent met de ‘uitspraak op het bezwaar’. Wanneer het tot een zaak bij de rechter komt, is de Belastingdienst verplicht om bij de rechter ‘alle op de zaak betrekking hebbende stukken’ aan te leveren. Dat staat in de wet. Op die manier heeft iedereen dezelfde informatie en is een eerlijk en gelijkwaardig proces mogelijk.

Maar hier wringt in de praktijk flink de schoen. De Belastingdienst blijkt in veel van de onderzochte zaken helemaal niet alle stukken aan de rechter en aan de burger te hebben gegeven. Daarmee zet de Belastingdienst de burger automatisch op een flinke achterstand in het proces. Je weet als burger dan namelijk niet, waarom de Belastingdienst een besluit heeft genomen of op grond waarvan precies. En met zo’n informatieachterstand kun je je niet goed verweren bij de rechter. Ook de rechter kan op het verkeerde been worden gezet: de rechter neemt op basis van een onvolledig dossier misschien een onjuiste beslissing met alle gevolgen van dien.

Het onderzoek van de Inspectie heeft klip-en-klaar aangetoond aan dat de Belastingdienst flink in de fout is gegaan met het achterhouden van informatie aan de rechters. Dit heeft de rechtsbescherming van burgers en bedrijven flink aangetast, aldus de Inspectie.

Het rapport van de Inspectie doet sterk denken aan de wijze waarop de financiële recherche van de politie of de FIOD (de opsporingsdienst van het ministerie van Financiën) soms werkt in onderzoeken naar bijvoorbeeld hypotheek- of belastingfraude. Zo moet je als verdachte voor onschuldig worden gehouden tot het tegendeel door een rechter bewezen is, maar lang niet altijd wordt een verdachte door de FIOD ook zo behandeld. De gedachte dat waar rook is, ook vuur zal zijn, lijkt in fraude strafzaken steeds vaker een flinke rol te spelen.

Deze gedachte zie je ook terug in veel persberichten, waarin de FIOD wel erg gretig verslag doet van hun arrestaties in zaken over ‘grootschalige belastingontduiking’ of ‘grootschalige hypotheekfraude’. Hierin wordt opvallend veel persoonlijke informatie genoemd, zoals de leeftijd van de verdachten, hun beroep en hun woonplaats.

Dit soort persberichten suggereert dat het bewijs al rond is en geeft het beeld van een financiële recherche met een been op de neergeschoten buffel en met de trofee omhoog. Dat is in het kader van een eerlijk proces niet passend en daarvoor zijn persberichten van de financiële recherche ook niet bedoeld. Het is namelijk aan de rechter om over schuld of onschuld te oordelen, en bij voorkeur op basis van volledig dossier waarin een burger een eerlijke kans krijgt. Onvolledige dossiers en ronkende persberichten passen hier niet bij.

Jillis Roelse is strafrechtadvocaat