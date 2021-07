Friese advocaat voor de tweede keer berispt

De Raad van Discipline in Arnhem/Leeuwarden heeft de Friese advocaat Ruud Glas (rechts op de foto) een officiële berisping gegeven in een zaak waarbij hij zijn eigen client onder druk zette om spookfacturen te betalen. Dat blijkt uit het vonnis waarover Crimesite beschikt. Glas is de advocaat van een Friese aannemer die een buitenechtelijke relatie onderhield met een vrouw (links op de foto). Nadat de vrouw de relatie beëindigde, ontstond een zakelijk conflict, waarbij de man rekeningen stuurde ter hoogte van ruim 128.000 euro. Toen de vrouw weigerde te betalen, dreigde mr. Glas tegen haar te gaan procederen, terwijl hij ook haar advocaat was. ‘Ontoelaatbaar’, oordeelde de tuchtrechter. Eerder werd de advocaat veroordeeld omdat hij een zaak op commissie-basis deed, wat verboden is.

Miljoenenbedrijf

Mr. Glas moest zich in mei verantwoorden voor het tuchtcollege. Hij is al jarenlang één van de advocaten van bouwondernemer Jaap Betsema (foto rechts), een grote aannemer in Friesland en eigenaar van een miljoenenbedrijf. Betsema kreeg in 2014 een relatie met Berber Keur, een succesvolle media-ondernemer die jingles produceerde voor radio-stations en namens DJ Gerard Ekdom onderhandelde met John de Mol. Nadat Betsema en Keur een relatie kregen, gingen ze ook samen in zaken. Ze kochten samen een monumentaal pand in Rijs, dat verhuurd zou worden. Advocaat Glas ging ook de juridische zaken van Berber Keur behartigen en van de gezamenlijke onderneming. Maar de relatie met Jaap Betsema liep in 2016 op de klippen, zowel privé als zakelijk.

Spookfacturen

Berber Keur vertelt desgevraagd aan Crimesite: ‘Ik kwam er een paar maanden later achter dat ik zakelijk misleid was en dat geprobeerd werd mij op een sluwe manier veel geld afhandig te maken. Toen ik niet zwichtte werd de aanval op me ingezet met behulp van advocaat Ruud Glas. Terwijl die dus tegelijkertijd ook mijn advocaat was. Ik ontving compleet verzonnen facturen van Betsema voor zogenaamd advieswerk en samen met Glas dwong hij mij om te betalen voor de huur van het pand in Rijs. Ik werd een auto ingesleurd en gedwongen te tekenen. De druk om te betalen werd steeds verder opgevoerd. Zo belde Glas me op en dreigde met faillissement van mijn bedrijven maar ook van mij in privé. En hij dreigde te gaan procederen tegen mij’. De tuchtrechter noemt dit gedrag in zijn vonnis ‘ontoelaatbaar’ en ‘tuchtrechtelijk verwijtbaar’. In 2018 werd Glas ook al door de Raad van Discipline berispt vanwege het aanbieden van een verboden tarief-constructie aan slachtoffers van de aardbevingen in Groningen.

Bedreigingen

De zaak escaleert in 2017 verder als Keur een doodsbedreiging ontvangt via de telefoon. Volgens een bron van Crimesite is het Jaap Betsema die de volgende voicemail achterlaat:

En daar blijft het niet bij. Wanneer Keur over een provinciale weg in Friesland rijdt, doemt achter haar plotseling de Chevrolet 4×4 van Betsema op. Volgens Keur rijdt hij haar aan en probeert hij haar van de weg te duwen. ‘Ik schrok me dood en kon de auto niet meer in bedwang houden, ik belandde in de berm’.

Keur doet aangifte wegens bedreiging en afpersing, maar de officier van justitie seponeert de zaak. Tegen die beslissing heeft Keur een artikel-12 procedure lopen, om alsnog vervolging af te dwingen.

Lastercampagne

Vervolgens verschijnt er in 2018 een lastercampagne in de pers tegen Keur. In maandblad Quote wordt Keur door anonieme bronnen afgeschilderd als een labiele, onbetrouwbare vrouw, die met Jan en alleman het bed zou delen om er zakelijk beter van te worden. ‘Het boefje van Hilversum’ kopt Quote. ‘De advocaten van Betsema worden geciteerd in dat artikel. Dat zegt genoeg over uit welke richting deze hetze komt. Er is een smeercampagne gevoerd en ik ben door het slijk gehaald, op basis van helemaal niets. Geen feiten, alleen maar geroddel van anonieme bronnen. Ik heb er zeker last van gehad.’

Reacties

Ruud Glas zegt desgevraagd niet inhoudelijk op de zaken in te willen gaan. ‘Het is vervelend om twee keer berispt te worden, de uitspraak spreekt voor zich en verder heb ik geen commentaar’. Glas zegt niet bezorgd te zijn om bij een volgende fout van het tableau te worden geschrapt.

Jaap Betsema wil aanvankelijk ook niet reageren: ‘Die zaak met mevrouw Keur is gesloten, we zouden geen mededelingen over elkaar doen, dus daar ga ik niets over zeggen.’ Even later laat hij via één van zijn andere advocaten weten, dat Keur had beloofd de geluidsopnames die zij heeft gemaakt te vernietigen en de artikel 12 procedure bij het Openbaar Ministerie te staken.