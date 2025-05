Gedetineerde vlucht na toiletbezoek in ziekenhuis

De gevangene ging op 24 april tijdens zijn bezoek aan een ziekenhuis naar het toilet en rende vervolgens weg. Zijn ontsnapping duurde niet lang. Na enkele minuten werd hij weer ingerekend en geboeid door beveiligers van Dienst Ondersteuning & Vervoer (DV&O).



De gedetineerde is daarna teruggebracht naar de PI in Scheveningen. Waarvoor de man vastzit, is onbekend.

Ander incident

In dezelfde gevangenis is op 7 april een medewerker aangevallen door een gedetineerde. Het personeelslid werd in het gezicht geslagen. De medewerker is in de inrichting behandeld aan de verwondingen. Tegen de gevangene is aangifte gedaan bij de politie. Het incident vond plaats in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum van PI Scheveningen.