Geen celruimte, Curaçao moet bolletjesslikkers steeds vaker laten gaan

‘Bodypackers’ vrijgelaten De bouw van een arrestanten cellencomplex voor Korps Politie Curaçao (KPC) is nog steeds niet gerealiseerd, waardoor er een nijpend tekort is voor detentie van onder meer bolletjesslikkers (‘bodypackers’), een tendens die toeneemt op het eiland. Als gevolg hiervan moet justitie de bolletjesslikkers laten gaan. De huidige capaciteit komt meer onder druk als de beschikbare cellen bij het Centrum voor Detentie en Correctie Curaçao (SDKK) vol zijn. Als gevolg hiervan moeten de arrestanten langer in politiecellen blijven wat in strijd is met de detentieregels.

Traag

Curacao.nu schrijft dat ook de plannen voor een forensische zorgvoorziening – bedoeld voor mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben binnen het strafproces – traag verlopen. Een eerder voorstel om deze zorg te huisvesten binnen het gevangeniscomplex SDKK is losgelaten. Een andere kliniek is nu in beeld als nieuwe locatie, maar het werven van gekwalificeerd personeel is lastig.

Daarnaast is de geplande oprichting van een beslaghuis vastgelopen. Ondanks eerdere toezeggingen ontbreekt het aan sturing, capaciteit en fysieke opslagruimte voor inbeslaggenomen goederen.

PIJ-maatregel

Een ander essentieel probleem is dat de druk op de justitiële jeugdzorg op Curaçao fors toeneemt. Bij het Justitiële Jeugd Inrichtingen Curaçao (JJIC) stijgt het aantal jongeren dat onder een Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ-maatregel) valt, terwijl de organisatie kampt met personeelstekorten en onvoldoende middelen.

De instelling JJIC kan steeds moeilijker voldoen aan de eisen die aan een dergelijke maatregel verbonden zijn, zoals behandeling, veiligheid en resocialisatie.

Zorgwekkend

De Raad voor de Rechtshandhaving noemt de situatie zorgwekkend. Door de stijgende druk wordt het voor de medewerkers steeds lastiger om een veilige en stabiele omgeving te bieden, en ook hier kan onvoldoende gekwalificeerd personeel gevonden worden. De Raad wijst erop dat een goed functionerende jeugdzorg cruciaal is om herhaling van strafbaar gedrag te voorkomen en adviseert dringend om te investeren in de uitbreiding en versterking van het jeugdstrafrechtelijk systeem op Curaçao.