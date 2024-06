Geen levenslang voor moord Peter R. de Vries (UPDATE)

Connect on Linked in

Geen levenslang voor de verdachten van de moord op Peter R. de Vries. De rechtbank vindt wel dat voor schutter Delano G. (24), chauffeur Kamil E. (38) en organisator Krystian M. (29) het medeplegen van moord is bewezen. G. en E. krijgen 28 jaar cel en Krystian M. 26 jaar cel. De rechtbank heeft drie verdachten vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Te zwaar

Omdat Krystian M., Kamil E. en Delano G. één moord hebben gepleegd en niet eerder voor een levensdelict zijn veroordeeld, vindt de rechtbank in Amsterdam dat levenslang een te zware straf is.

Het Openbaar Ministerie had eerder dit jaar wel levenslange straf tegen de drie geëist.

Het is voor de rechtbank duidelijk dat er sprake was van een vooropgezet plan en dat het ging om moord.

Maximaal

Krystian M. kan geen langere straf krijgen dan ruim 26 jaar omdat hij recent in een andere zaak ruim drie jaar cel kreeg (voor zware mishandeling). Hij komt nu uit op in totaal op 30 jaar cel, dat is de maximaal mogelijke tijdelijke gevangenisstraf.

Geen terrorisme

De rechtbank vindt niet dat de aanslag op Peter R. de Vries een daad van terrorisme was, zoals het Openbaar Ministerie had vastgesteld. Of het echt de bedoeling was om de bevolking angst aan te jagen is niet gebleken. Dat de moord overdag in het drukke centrum van Amsterdam is gepleegd en dat er filmpjes van zijn gemaakt, is niet genoeg bewijs voor terrorisme, aldus de rechtbank.

De samenleving is duidelijk geschokt, maar ook dat maakt de aanslag volgens de rechtbank nog geen terrorisme.

Of De Vries is vermoord omdat hij de vertrouwenspersoon van de kroongetuige tegen Ridouan Taghi en medeverdachten was kan de rechtbank niet vaststellen.

Druk

Kamil E. en Krystian M. hebben gezegd dat ze zwaar onder druk zijn gezet om de moord uit te voeren. De rechtbank onderschrijft dat er mogelijk sprake is geweest van bedreiging, maar vindt niet dat Krystian M. niet anders kon dan meewerken. Ook Kamil E. had volgens de rechtbank de mogelijkheid zich terug te trekken.

Medeplichtig

De rechtbank vindt dat Konrad W. medeplichtig was aan de moord omdat hij de wapens bij de uitvoerders bezorgde: veertien jaar cel.

Erickson O. en Gerower M. leverden volgens de rechtbank ook een belangrijke bijdrage aan het uitvoeren en krijgen voor medeplichtigheid allebei tien jaar cel.

Ludgardo S., Divainy K. en Christopher W. zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij moord wegens gebrek aan bewijs.