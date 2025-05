‘Geen schadevergoeding slachtoffer moordaanslag omdat hij criminele incasso deed’

Dalfsen Begin september 2023 stond Jaemy P. voor de deur bij een 40-jarige man in Dalfsen om aan te dringen op betaling van 18.000 euro die deze nog schuldig zou zijn aan een derde.

Anderhalve week later schoot deze man uit Dalfsen voor coffeeshop Sky High in Zwolle Jeamy P. drie kogels in het lijf. Een moordpoging oordeelde de rechtbank, die de man veroordeeld tot elf jaar cel (er loopt nu hoger beroep). Hij moet ook aan Jaemy P. 10.000 euro schadevergoeding betalen. Als verdachten niet kunnen betalen springt het Schadefonds Geweldsmisdrijven bij.

Geen voorschot

De advocaat van de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven vindt nu dat Jaemy P. vooruitlopend op het arrest in hoger beroep geen voorschot op de schadevergoeding moet krijgen, omdat hij in Dalfsen met crimineel incassowerk bezig was. Hij kon weten dat hij daardoor in ernstig conflict met de schutter zou komen.

De advocaat van P. stelt dat P. geen geweld heeft gebruikt, en dat een moordaanslag in geen enkele verhouding staat tot de incasso.

De bestuursrechter doet binnen zes weken uitspraak.

Conflict

Jaemy P. kwam hij in beeld toen hij als chauffeur betrokken was bij een moordaanslag die voortkwam uit een drugsruzie. In Zwolle speelt al jaren een hevig conflict over de controle op de drugshandel tussen twee groepen, in maart was er nog een aanslag die de recherche linkt aan dat conflict.

Toen P. werd vervolgd heeft hij in 2020 verklaringen afgelegd.

