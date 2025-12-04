Geheime detentie Weski is staatsgeheim | Overheid werkte controle Inspectie tegen

‘Een fabeltje’. Afgelopen september werd in de strafzaak tegen Inez Weski, verdacht van lidmaatschap van de criminele organisatie van haar ex-cliënt Ridouan Taghi, de vestigingsdirecteur van de detentielocatie op Kamp Zeist gehoord als getuige. De man deed schamper, en noemde het ‘een fabeltje’ dat zij in een cel onder de grond was vastgehouden. Ook was het volgens hem onjuist dat Weski onder de grond heeft gezeten, en had ze een raam in haar cel. Zijn houding straalde naar de verdediging van Weski uit: waar maakt u zich druk om?

NN

Uit de publicatie van het AD blijkt echter dat er wel degelijk reden was voor de advocaten van Weski om zich druk te maken. Al is het alleen al omdat nu blijkt dat het niet vast staat of deze man wel echt de vestigingsdirecteur was die de rechtbank wilde horen als getuige.

En uit stukken blijkt dat een persoon “NN” aan alle touwtjes trok wat betreft de detentie. Een persoon waarvan de rechtbank niet op de hoogte was.

Drie vragen

Inez Weski werd in het voorjaar van 2023 gevangen zijn gezet op een geheime plek op Kamp Zeist, op een terrein van de voormalige Amerikaanse basis op Soesterberg. In een boek beschreef ze een plek zonder daglicht, waar ze door een haperende intercom moest communiceren met het personeel, en naar eigen zeggen een aantal keren bang was vanwege haar hart- en andere problemen niet te overleven. Bewaarders roteerden vrijwel dagelijks.

Naar aanleiding van haar boek heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid besloten onderzoek te doen. Kort na de publicatie stelde Inspectie drie vragen aan DJI. Waar zat Weski? Op welke (juridische) gronden werd ze daar geplaatst? En welke personen en diensten waren verantwoordelijk en betrokken?

Lang aandringen

De Inspectie is toezichthouder. Het kan niet zo zijn dat de Inspectie niet op de hoogte is van een geheime detentie in Nederland. En toch leek dit geval te zijn geweest.

De gestelde vragen worden ‘in het kader van de algemene veiligheid én heimelijkheid van deze detentielocatie’ niet gedeeld via de mail, leest de toezichthouder.

Als de toezichthouder aangeeft de locatie zelf te willen bezoeken in aanwezigheid van de vestigingsdirecteur gebeurt dat pas na heel erg lang aandringen. Terwijl de eindverantwoordelijke nooit in beeld is gekomen.

Aanpassen?

Of de Inspectie tijdens dit eerste gesprek antwoord krijgt op al haar vragen, blijft geheim. Net als de rest: gespreksverslagen wil de Inspectie niet openbaar maken.

Op 7 april 2025, bijna een jaar na het eerste locatiebezoek, komt de Inspectie compleet onverwachts met de uitkomsten van haar onderzoek naar buiten. De Inspectie stelt vast dat de verbouwde atoombunker voor de Nederlandse wet geen erkende plek is om mensen te detineren. Ook rapporteert de Inspectie dat Weski tijdens de detentie had moeten horen wie de vestigingsdirecteur was.

Dat alles was bekend. Niet bekend was dat ook de Inspectie er niet achter is kunnen komen wie aan de touwtjes heeft getrokken.

Ook niet bekend was dat uit mail- en appverkeer blijkt dat ambtenaren hebben geprobeerd het persbericht van de Inspectie aan te passen, bijvoorbeeld op het punt van de ‘niet erkende’ locatie. De Inspectie heeft dat geweigerd. De pijnlijke conclusie bleef: de Penitentiaire Beginselenwet (Pbw) was overtreden.

Staatsgeheim

Een andere onthulling van het AD is opzienbarend. Alleen het persbericht van de Inspectie is openbaar. Het eindrapport van de Inspectie is staatsgeheim gemaakt.

Dat houdt in dat waarschijnlijk nooit bekend zal worden wie opdracht heeft gegeven voor de wijze waarop Weski illegaal gevangen werd gezet en wie er verantwoordelijk is geweest.

Uit e-mailverkeer van inspecteurs van de Inspectie blijkt dat er aanwijzingen zijn dat de geheime ruimte al eerder was gebruikt, wat niet uitsluit dat er in Nederland in het geheim mensen gevangen kunnen worden gehouden.