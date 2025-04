Gehuurde Audi RS3 crasht op de A10, lachgasflessen en softdrugs in auto aangetroffen

Agenten die op de melding van de gecrashte auto afkwamen, troffen een grote ravage aan. De auto is total loss. De politie vermoedt dat de bestuurder onder invloed heeft gereden en de plaats delict te voet heeft verlaten. De bestuurder heeft geen slachtoffers gemaakt. Onbekend is hoe het nu met de bestuurder is.



De politie zoekt getuigen van de aanrijding die zaterdagavond rond 20.30 plaatsvond op de A10 ter hoogte van de Jan van Galenstraat in Amsterdam-West.