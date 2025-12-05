Doodgeschoten man (26) in Meppel werd verdacht van gijzeling en marteling in Zwolle (UPDATE)

Emin Y. en Ali Z. De gijzeling in Zwolle vond plaats in september 2024 in een appartementencomplex aan de Hanekamp, aan de rand van de wijk Wipstrik. In de flat werd op een handdoek dna gevonden van Asham Arafat. Politie en justitie zien de Zwols/Turkse drugscrimineel Emin Y. en de voortvluchtige Ali Z. als opdrachtgevers van de gijzeling en marteling. Y. zou er zelf ook bij zijn geweest, samen met enkele jonge loopjongens van Syrische komaf, zo meldt De Stentor.

Liquidatiepoging

De marteling speelde een grote rol in de Zwolse drugsoorlog. Enkele uren later werd Emin Y. zelf beschoten met een Kalasjnikov op het terrein van voetbalclub FC Ulu Spor aan de Luttekeweg in Zwolle. Er werden 25 kogels op hem afgevuurd. Y. raakte gewond aan zijn been en pols, maar overleefde de moordpoging. In 2019 ontsnapte Y. ook al ternauwernood aan een liquidatiepoging aan de Bachlaan in de wijk Holtenbroek.



Asham Arafat werd door het Openbaar Ministerie nog niet vervolgd voor de gijzeling en marteling. Drie anderen wel, onder wie Emin Y. en Ali Z. De anderen, de twee Syrische Nederlanders, zijn sinds korte tijd op vrije voeten.

Geweldsincidenten

Arafat werd in 2017 vervolgd voor een poging tot zware mishandeling in Almelo. Omdat hij toen pas 17 jaar was werd zijn zaak door de kinderrechter behandeld. In januari 2025 ontplofte er een vuurwerkbom bij zijn woning in Raalte. Vijf woningen in het appartementencomplex werden toen ontruimd.



Asham Arafat werd vorige week vrijdag rond 17.50 neergeschoten aan de Van Ewijcksingel in Meppel. Hij raakte zwaargewond en overleed korte tijd later ter plaatse aan zijn verwondingen. Na de schoten reden twee auto’s met hoge snelheid weg.

Twee voertuigen

De politie meldt op zoek te zijn naar de inzittenden van twee voertuigen, die mogelijk belangrijke getuigen zijn geweest. Het gaat om een lichtblauwe Volvo V40 en witte Volkswagen Caddy, die rond het tijdstip van het schietincident in de buurt waren van de plaats delict. Deze twee voertuigen zijn volgens de politie niet de twee auto’s die na de schietpartij met hoge snelheid wegreden.

De politie meldde eerder dat er beelden van het incident op sociale media zijn gedeeld en roept met klem op te stoppen met het delen van de beelden en deze te verwijderen, uit respect voor nabestaanden en het slachtoffer.

Autohandel

Volgens De Stentor had Arafat voorheen een autohandel op zijn naam staan, die werd gerund vanuit zijn woning in Raalte. Naar eigen zeggen bemiddelde hij bij het zoeken naar schadeauto’s. Naast zijn eigen autohandel werkte Arafat ook enkele dagen per week via een uitzendbureau.

Gelokt

De Stentor schrijft op basis van bronnen dat het conflict achter de schietpartij zou schuilgaan om een huurauto. Een van de verdachten zou herhaaldelijk schade hebben gereden, zonder die te vergoeden. Asham Arafat zou vorige week vrijdag zijn uitgenodigd om het openbestaande bedrag op te halen aan de Van Ewijcksingel in Meppel. Het zou gaan om ongeveer 1500 euro.



De politie heeft woensdag een 19-jarige man uit Almere aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij. Zijn exacte rol wordt nog onderzocht. Donderdagavond werd een 21-jarige man uit Meppel opgepakt aan de Van Ewijcksingel, vlakbij de plaats delict. Hij zou volgens De Stentor de schutter zijn geweest.