Gemeente Zwolle zint op maatregelen na derde explosie binnen enkele dagen tijd

(Beeld: 1Zwolle)



Rond 02.50 werden bewoners in de wijk Wipstik wakker van een harde knal. Door een explosie werd een flink gat in de voordeur van een woning aan de Abel Tasmanstraat geslagen. Ook ging er een raam van de woonkamer kapot.

Website 1Zwolle schrijft dat het de tweede keer in korte tijd is dat de woning het doelwit is van een explosie met vermoedelijk zwaar vuurwerk. De politie doet forensisch onderzoek op de plaats delict. Ook wordt met buurtbewoners gesproken.

Eerdere explosies

Het is de derde explosie binnen enkele dagen tijd in de Hanzestad. Woensdag was er een explosie bij een woning aan het Haringvliet. Een dag later was er flinke schade na een aanslag bij een woning aan de Frobergerstraat. Eerder deze maand waren er explosies bij woningen in de Chopinstraat. Deze woningen zouden te linken zijn aan mannen die vermoedelijk aan de haal zijn gegaan met het drugsklantenbestand van Emin Y., kopstuk in de Zwolse onderwereld.



De flatwoning aan het Haringvliet is inmiddels op last van burgemeester Peter Snijders gesloten. Deze beslissing is genomen omdat het gevaar voor omwonenden in een flatgebouw groter is dan bij rijtjeshuizen.

Overleg

1Zwolle schrijft dat de burgemeester maandag met het Openbaar Ministerie en de politie overlegt over de gewelddadige reeks incidenten in de stad. De zogeheten driehoek bepaalt dan of er verdere maatregelen nodig zijn om de veiligheid te waarborgen. ‘Dit soort geweld heeft geen plek in onze stad. Iedereen moet zich thuis veilig voelen,’ aldus burgemeester Snijders. ‘Wij doen er alles aan om onze inwoners te beschermen.’